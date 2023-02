Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova, ținta unui razboi hibrid al Rusiei, va beneficia de asistența non-letala, adica in domeniul comunicarii sau cel cibernetic, potrivit secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Iar prima parte a acestui sprijin va fi primita in curand.

- Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii, nu crede ca Rusia reprezinta o amenințare „iminenta” pentru Republica Moldova, așa cum au declarat atat Kievul, cat și Chișinaul. Fostul demnitar PSD este de parere ca, mai degraba decat o lovitura de stat din partea Rusiei, regimul de la Chișinau se confrunta…

- Maia Sandu avertizeaza, la cateva zile dupa ce liderul de la Kiev a declarat ca Rusia vrea sa distruga Republica Modolva, ca se pregatește o lovitura de stat. Planul Rusiei impotriva Republicii Moldova ar urmari schimbarea puterii de la Chișinau, pentru a pune „statul la dispoziția Rusiei”, a declarat…

- "Dupa un an și jumatate in fruntea acestui guvern a venit timpul sa-mi anunț demisia din aceasta funcție. Cei care au facut asta au sperat ca vom ceda presiunilor. Miza inamicilor țarii noastre a fost ca vom proceda la fel ca guvernarile precedente. Oechipa cu care am lucrat la Guvern a fost oe chipa…

- Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa au ajuns in impas, odata cu invadarea militara a Ucrainei, in primavara anului curent. Fiind invitata la emisiunea „In contex” de la postul public de televiziune , șefa statului Maia Sandu, a declarat „ca nu are ce sa discute cu un stat agresor” și…