Calendar-ortodox: 21 octombrie - Pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Ilarion cel Mare

In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Ilarion cel Mare.Sf. Ilarion cel Mare s a nascut in anul 291 in satul palestinian Tabatha. Trimis in Alexandria la studii, s a familiarizat… [citeste mai departe]