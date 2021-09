Naţionala României de volei feminin, calificată în optimile de finală la Mondialele U18 Echipa nationala de volei feminin U18 a Romaniei este sigura de prezenta in faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial, care se desfasoara in Mexic, la Durango, in aceste zile. In lotul condus de antrenorul Marius Macarie se regaseste si o jucatoare ploiesteana, Teodora Iancu (nr. 15), fiica secretarului general al Federatiei Romane de Atletism, Augustin Iancu, fost atlet si component al echipei nationale de bob. In primul meci al Grupei C, echipa tricolora a invins reprezentativa din Puerto Rico, in minimum de seturi, scor 3-0 (25-19, 25-19, 25-21). Teodora Iancu a fost titulara, ca extrema,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

