Naționala feminină a României de fotbal, remiză cu Slovenia. Bara ne-a salvat de la a treia înfrângere din grupă Reprezentativa feminina a Romaniei a terminat, vineri seara, 0-0 meciul cu Slovacia și e singura din grupa fara victorie. „Naționala” n-a inceput deloc bine in prima ediție a Ligii Națiunilor, fetele antrenorului Cristi Dulca avand și doua infrangeri: 1-2 cu Croația, apoi 0-1 cu Finlanda. Urmatorul meci din grupa e la Senec, tot cu Slovacia, marți seara.Dupa un „Romania, victorie!” strigat din toata inima de fetele noastre s-a ținut un moment de reculegere „pentru comemorarea victimelor terorismului sangeros și a civililor nevinovați cazuți in focul luptelor care au afectat Israelul”, dupa cum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

