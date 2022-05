Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, la cateva ore dupa ce i s-a nascut al treilea copil, ca se simte fericit si implinit. "Ma simt minunat, ma simt fericit, implinit. Ma bucur foarte mult, pentru ca a fost o perioada grea. Si sper sa fie sanatos, fericit,…

- Nadia Comaneci a ajuns la varsta de 60 de ani și are o silueta de invidiat. Se pare ca fosta gimnasta se antreneaza mult și are o alimentație echilibrata. De curand, campioana olimpica a fost surprinsa pe Instagram, dansand. Gimnasta a publicat, recent, o inregistrare video in care se distreaza, cu…

- Opozantul rus aflat in detentie Aleksei Navalnii ii indeamna pe gigantii occidentali din domeniul tehnologiei sa deschida un „front al informatiei” prin intermediul unor campanii publicitare menite sa ajunga la rusi. „Ii indemn pe presedintele SUA (Joe Biden), pe (premierul britanic) Boris Johnson,…

- Irina Bara a devenit deja o specialista a probei de dublu, iar sportiva noastra a caștigat duminica al cincilea titlu al carierei in circuitul WTA. Bara (Romania) a triumfat la Marbella (Spania), alaturi de Ekaterine Gorgodze (Georgia), dupa 6-4, 3-6, 10-6 in finala cu Vivian Heisen / Katarzyna Kawa…

- Dupa o pauza de aproape o luna pe retelele de socializare, Hilaria Baldwin a anuntat marti, pe Instagram, ca asteapta al saptelea copil cu sotul ei, actorul Alec Baldwin, care va deveni tata pentru a opta oara. Hilaria a precizat ca va naste in aceasta toamna, postand un videoclip in care cuplul le…

- Naționalele de fotbal ale Portugaliei si Poloniei au obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Qatar, in urma meciurilor jucate, marti, seara in finalele play-off-ului preliminariilor europene. Portugalia a invins-o, pe teren propriu, cu 2-0, pe Macedonia de Nord, prin glurile marcate de Bruno Fernandes,…

- Procuratura din Rusia a cerut marti ca opozantul rus Alexei Navalnii sa fie condamnat la inca 13 ani de inchisoare, sub acuzația de frauda și ultraj la adresa instanței, scrie Reuters. Navalnii executa deja o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un lagar penitenciar de la est de Moscova,…

- Razboiul din Ucraina a pus pe drumuri, conform ONU, peste 1,3 milioane de ucraineni. Care au plecat din calea bombelor in mai multe țari europene. In Romania au venit, pana acum, peste 150.000 de persoane. Printre acestea, se numara și Iarina, o fetița de șapte ani, și familia ei, care sunt in tabara…