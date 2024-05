Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din Arad au tras pe dreapta un bolid Ferrari, insa au ramas surprinși sa gaseasca o fața familiara la volan. Șoferul era nimeni altul decat cel supranumit ”Regele traficului cu țigari din Arad”. Așadar, ”Regele traficului de țagari din Arad” a ajuns pe mana polițiștilor. Cosmin Mladin…

- Veste șoc in industria carnii: o companie de top, prezenta pe piața de 31 de ani, a intrat in insolvența, la cererea a doi furnizori importanți cu care lucra. Este vorba de producatorul de mezeluri Angst, o companie fondata de Sorin Minea. Procedura a fost deschisa la cererea creditorilor Abatorul Periș…

- Firmele deținute de cuplul Andra și Catalin Maruța se confrunta cu datorii enorme. Soții au impreuna patru firme extrem de profitabile, insa, in același timp, toate sunt datornice cu sume consistente, potrivit datelor fiscale de la finalul anului 2022.Potrivit bzi.ro , una din firmele in care Catalin…

- Gica Hagi are o noua afacere . Noua firma a lui Hagi se numește HGH Company SRL și are sediul in sectorul 2 din București. Firma lui Gica a fost inregistrata la registrul comerțului pe 11 ianuarie 2024, potrivit fanatik.ro. Domeniul ales de Hagi este publicitatea. Acest domeniu este unul de miliarde…

- In motivarea cererii, Municipiul Mangalia a precizat ca detine impotriva debitoarei SC Preponderent SRL o creanta in valoare de 816.278 lei, rezultata din titluri executorii ce reprezinta creante bugetare la care se adauga obligatiile aferente anului 2023 si accesoriile calculate pana la data de 04.09.2023,…

- Balkan Marine Bunker Assets SRL a luat fiinta ca urmare a divizarii partiale a Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA. Balkan Marine Bunker Assets SRL are sediul in Constanta, si este controlata de GPN Foreign Assets Management LLC, din Rusia. Si Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA, cu sediul social tot…

- Balkan Marine Bunker Assets SRL a fost fondatata in luna iulie a anului 2021, se ocupa de ativitati de servicii anexe transportului pe apa, are sediul pe strada Traian, din Constanta, si este controlata de GPN Foreign Assets Management LLC, din Rusia. Tribunalul Constanta a fost investit cu solutionarea…

- Alboram SRL are sediul social in Lumina, iar asociat unic este Constructii Hidrotehnice SA, firma cu sediul in Iasi. Constructii Hidrotehnice SA, firma care controleaza compania Alboram SRL, este o companie la care actualul presedinte CJ Constanta, Mihai Lupu, a avut calitatea de presedinte al Consiliului…