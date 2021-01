Platforma IT in care sunt depuse dosarele pentru schemele de ajutor de stat COVID-19 a fost imbunatatita in asa fel incat acestea sa fie procesate mai rapid, iar numarul celor care se vor ocupa de procesarea dosarelor de rambursare a fost suplimentat, a scris ministrul Economiei, Claudiu Nasui, pe propria pagina de Facebook.



"Am terminat ieri a 10-a zi de minister. 10 zile in care principala prioritate a fost organizarea si deblocarea schemelor de ajutor de stat. Asa cum am spus, mi se pare important ca statul sa-si respecte angajamentele. A promis oamenilor niste bani, este normal…