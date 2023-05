In lume, nașterea prematura este prima cauza de mortalitate inainte de varsta de 5 ani și niciun progres medical notabil nu a fost realizat in acest sens, in ultimii 10 ani, transmite revista Parents. Este mesajul transmis de un raport al Organizației Mondiale a Sanatații, publicat miercuri, 10 mai. In 2020, 13,4 milioane de bebeluși s-au nascut inainte de termen, din care un milion au decedat. Ceea ce inseamna ca, in 2020, 9,9% din nașteri au fost premature, in timp ce, in 2010, erau 9,8%. Intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres semnificativ in nicio zona geografica a globului. Și,…