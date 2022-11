Stiri pe aceeasi tema

- Prima misiune cu echipaj uman a capsulei Starliner apartinand companiei Boeing a fost amanata din februarie 2023 pana in luna aprilie a aceluiasi an, transmite joi Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Electrica Furnizare precizeaza, intr-un raspuns adresat Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Prahova, ca facturile care au fost emise cu intarziere vor putea fi platite esalonat de catre abonati, in baza unei cereri scrise, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Patru astronauti au revenit vineri pe Terra de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), amerizand in largul coastei atlantice a Floridei la bordul unei capsule Crew Dragon, fabricata de SpaceX, la 6 luni dupa ce si-au inceput misiunea in spatiu de asemenea printr-o lansare desfasurata de aceeasi…

- Facturile la electricitate si gaze vor veni cu intarziere, a afirmat presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, potrivit RRA, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Uraganul Ian a determinat NASA si Space X sa stabileasca o noua data de lansare pentru misiunea Crew-5 a Agentiei Spatiale Americane catre Statia Spatiala Internationala (ISS), informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O racheta Soiuz cu un echipaj format dintr-un american si doi rusi, in pofida tensiunilor cauzate de razboiul din Ucraina, a decolat miercuri spre Statia Spatiala Internationala (ISS) de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un astronaut american si doi cosmonauti rusi vor zbura impreuna miercuri spre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune considerata un semnal rar de cooperare intre cele doua tari in contextul tensiunilor cauzate de razboiul din Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- O capsula Blue Origin pentru transportul marfurilor pana la marginea spatiului s-a desprins, luni, de lansatorul New Shepard la scurt timp de la decolarea din Texas, dupa ceea ce pare sa fi fost o defectiune in zona motoarelor rachetei, conform unei transmisiuni in direct difuzata de companie, relateaza…