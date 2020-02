Stiri pe aceeasi tema

- Napoli si FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), marti seara, la Napoli, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Gazdele au deschis scorul prin belgianul Dries Mertens (30), dar Antoine Griezmann a restabilit egalitatea dupa pauza (57). …

- Jordi Alba a suferit o ruptura la adductorii piciorului drept la meciul caștigat de Barcelona cu Granada, scor 2-1, și va lipsi cel puțin trei saptamani. Nu joaca nici cu Napoli, in turul ”optimilor” Ligii, nici la Madrid cu Real. Un an de coșmar pentru Barcelona. Parca nu erau suficiente accidentarile…

- Situația de la Barcelona e tot mai tensionata. Echipa catalana a pierdut primul loc din La Liga, a fost eliminata din Cupa Spaniei, iar Leo Messi s-a certat cu Marc Andre Ter Stegen, Gerard Pique și Eric Abidal. Odata cu venirea lui Quique Setien, vestiarul Barcelonei trece prin momente tensionate care…

- Lionel Messi, capitanul echipei FC Barcelona, ramane cel mai bine platit fotbalist din lume, depasindu-l pe portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul lui Juventus Torino, conform clasamentului salariilor din fotbalul mondial, publicat vineri de cotidianul sportiv L'Equipe. Messi se…

- Echipa FC Barcelona a fost eliminata in semifinalele Supercupei Spaniei la fotbal, fiind invinsa cu scorul de 3-2 de formatia Atletico Madrid, intr-o partida disputata joi la Jeddah, in Arabia Saudita, in fata a aproximativ 60.000 de spectatori. Madrilenii au deschis scorul imediat dupa pauza, prin…

- FC Barcelona si Real Madrid au terminat la egalitate, scor 0-0, miercuri, pe Camp Nou, intr-un meci restanta din etapa a X-a a campionatuljui spaniol de fotbal La Liga potrivit news.roEste primul 0-0 inregistrat in El Clasico din 2002. Bale a marcat in minutul 70, dar golul a fost anulat…

- Napoli și FC Barcelona se vor intalni in optimile Ligii Campionilor. Luni, 16 decembrie, la Nyon (Elveția) au avut loc tragerile la sorți, iar campioana Spaniei o va intalni pe vicecampioana Italiei in lupta pentru sferturile de finala ale celei mai tari competiții dintre cluburi din Europa, potrivit…

- Luis Suarez a inscris, sambata, un gol senzațional, in partida caștigata de Barcelona in fața celor de la Mallorca, cu scorul de 5-2, potrivit Mediafax.Jucatorii Barcelonei au reușit sa recupereze o minge și au avut o serie superba de pase. Cand balonul a ajuns la Suarez, uruguayanul se afla…