- Presedinta democrata a Camerei inferioare a Congresului american, Nancy Pelosi, a indemnat marti la un "boicot diplomatic" al Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a denunta incalcarea drepturilor omului in China, noteaza AFP. "Nu putem pretinde ca totul este in regula cu organizarea…

- Dupa ce Statele Unite au anuntat ca se gindesc sa boicoteze Jocurile Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing, China le-a dat un raspuns rapid. Ministrul de externe al Chinei a spus ca nu vor permite asa ceva si ca vor lucra alaturi de toate partile implicate ca sa faca din Jocurile Olimpice de la Beijing…

- Aceasta initiativa a fost evocata intr-o convorbire la telefon cu premierul britanic Boris Johnson, vineri, precizeaza Biden. ”Am vorbit despre China si despre competitia in care s-a angajat prin noile drumuri ale matasii”, declara el. ”I-am sugerat sa lansam, in mare, o initiativa asemanatoare a statelor…

- Taiwanul si Statele Unite au semnat primul lor acord sub administratia Biden pentru a infiinta un Grup de Lucru pentru Garda de Coasta de coordonare politica, in momentul in care actiunile maritime ale Chinei provoaca ingrijorare regionala tot mai mare, relateaza vineri Reuters. Noul guvern…

- Ministerul de Externe al Chinei l-a convocat pe seful delegatiei Uniunii Europene la Beijing în semn de protest dupa ce blocul a impus sanctiuni împotriva unor oficiali chinezi pentru tratamentul aplicat musulmanilor de etnie uigura, relateaza marti DPA, citata de Agerpres. Nicolas…

- China si Statele Unite au interese comune si multe domenii de cooperare si ar trebui sa depuna eforturi pentru o dezvoltare sanatoasa a relatiilor, a declarat joi premierul Li Keqiang, potrivit Reuters. SUA si China sunt in disputa in legatura cu mai multe subiecte, cum ar fi influenta…

- Secretarul de Stat Antony Blinken si consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan se vor intalni in orasul Anchorage, din Alaska, cu Yang Jiechi, membru al forului decizional al Partidului Comunist Chinez, si cu ministrul de Externe Wang Yi. Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat…