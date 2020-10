Nagorno-Karabah: Iranul denunţă noi tiruri cu rachete asupra teritoriului său Iranul a denuntat vineri noi tiruri asupra teritoriului sau, langa frontiera cu Nagorno-Karabah, la o zi dupa ce mai multe rachete au cazut asupra unor sate iraniene, ranind o persoana si provocand pagube materiale, potrivit Teheranului, informeaza AFP.



Nagorno-Karabah, enclava separatista armeana din Azerbaidjan, tara vecina Iranului, este, din 27 septembrie, scena unor lupte violente intre fortele armene si cele azere, aminteste France Presse.



Potrivit agentiei de presa Irna, zece rachete au cazut joi peste sate iraniene din regiunea Khoda-Afarin, la frontiera cu Nagorno-Karabah,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a denuntat vineri noi tiruri asupra teritoriului sau, langa frontiera cu Nagorno-Karabah, la o zi dupa ce mai multe rachete au cazut asupra unor sate iraniene, ranind o persoana si provocand pagube materiale, potrivit Teheranului, informeaza AFP potrivit Agerpres. Nagorno-Karabah, enclava…

- Uniunea Europeana își exprima „îngrijorarea extrema” în urma încalcarilor armistițiului din Nagorno-Karabah, a declarat duminica șeful diplomației sale, Josep Borrell, relateaza AFP."Constatam cu extrema îngrijorare relatarile privind continuarea activitaților…

- Jumatate din populatia Nagorno-Karabah, adica intre 70.000 si 75.000 de persoane, a fost stramutata de luptele dintre acest teritoriu azer, locuit de o majoritate de etnici armeni, si Azerbaidjan, a declarat miercuri ombudsmanul acestei republici autoproclamate, citat de France Presse, potrivit Agerpres."Potrivit…

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, se deplaseaza marti in Azerbaidjan, aliat apropiat al Turciei, pentru discutii axate pe confruntarile din Nagorno-Karabah intre armata azera si separatistii armeni, indica Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Noi tiruri, urmate de explozii, au zguduit duminica Stepankert, principalul oras din regiunea separatista Nargorno-Karabah, unde separatistii armeni sunt in conflict cu fortele azere, relateaza AFP potrivit Agerpres. Sirenele de alarma au sunat in jurul orei locale 09.30 (05.30 GMT) in oras, dupa…

- Armenii și azerii ramân surzi joi la apelurile de încetare a focului iar luptele continua, cu afirmații reciproce de pierderi grele în rândul adversarilor, în conflictul din enclava Nagorno Karabah, teritoriu azer separatist susținut de Erevan, scrie AFP.La Stepanakert,…

- Camioanele care ies din tara prin PTF Giurgiu- Ruse, Bulgaria, formeaza marti dupa-amiaza o coada de aproximativ zece kilometri si ocupa prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu, timpul de asteptare pentru efectuarea controlului la frontiera fiind de 60 de minute. „In ultimele 24 de ore s-au prezentat…

- sursa foto: Wikipedia/ Nicolae Coman La mijlocul lunii iulie, in urma unor conflicte armate in zona Nagorno-Karabakh, atat Armenia, cat și Azerbaidjan, au anunțat victime in randul soldaților. Disputa dintre cele doua state asupra acestor teritorii locuite atat de armeni cat și de azeri persista inca…