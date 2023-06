Stiri pe aceeasi tema

- 35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o nava sub pavlion bulgaresc pe cursul principal al Dunarii, langa Celarevo (Serbia). Informația a fost primita de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și Administrația Naționala „Apele Romane” – Departamentul Situații de Urgența, prin intermediul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta, ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie, dar si a prognozelor hidrologice…

- Ministrul Mediului a convocat Comitetul pentru situatii de urgenta din cauza alertelor meteo: ”Perioada dificila NU a trecut” Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, sambata dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), ca urmare a avertizarilor meteorologice…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, sambata dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), dar si a prognozelor…

- inistrul Mediului, Mircea Fechet, afirma, in urma sedintei extraordinare de sambata a Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca autoritatile au asigurat „toate interventiile necesare pentru a limita dezastrele provocate de inundatii” si monitorizeaza in permanenta situatia din zonele aflate sub avertizari…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a convocat, vineri, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), avand in vedere avertizarile transmise de catre meteorologi si hidrologi. Potrivit Ministerul Mediului, sedinta extraordinara a CMSU a fost organizata ca urmare a avertizarilor…

- Ziua Europeana a Parcurilor a fost sarbatorita miercuri, 24 mai, la Orșova, printr-un eveniment organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva și Administrația Parcului Natural Porțile de Fier. Cu acest prilej a fost inaugurat Centrul de Vizitare al Parcului…

- V. Stoica Zapada in varf de munte atinge dimensiuni considerabile, chiar daca ne aflam in a doua jumatate a lunii aprilie! Potrivit datelor publicate de Administrația Naționala de Meteorologie (pe www.meteoromania.ro), la Varful Omu, stratul de zapada masura marți dimineața, la ora 9.00, pe platforma…