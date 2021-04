Fosta lidera civila a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, inlaturata de la putere pe 1 februarie de o junta militara, a fost vizata luni de noi urmariri penale, a anuntat avocata sa, Min Min Soe, informeaza AFP.



"Ea este urmarita in total in sase dosare, cinci la Naypyidaw si unul la Rangoon (Yangon)", a declarat Min Min Soe la finalul unei audieri intr-un tribunal din Naypyidaw, capitala Myanmarului, unde fosta lidera a comparut prin videoconferinta.



"Aung San Suu Kyi a fost inculpata inca o data in conformitate cu articolul 25 al Legii asupra gestionarii de catastrofe naturale",…