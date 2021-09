Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse si vijelii, valabila in localitati din judetul Vrancea. Pana la ora 15:00, in judetul avertizat, indeosebi in localitatile Vidra, Vizantea-Livezi, Campuri, Tulnici, Racoasa, Vrancioaia, Soveja, Paulesti, Negrilesti, Valea Sarii si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse si vijelii, valabila in localitati din judetul Vrancea. Potrivit sursei citate, pana la ora 15:00, in judetul avertizat, indeosebi in localitatile Vidra, Vizantea-Livezi, Campuri, Tulnici,…

- Sub egida Consiliului Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Muzeul Vrancei, organizeaza evenimentul cultural-educativ Intalnire cu tradiția. Activitatea se va desfașura in Crangul Petrești – Secția de Etnografie a Muzeului Vrancei, in data de 17 – 18 iulie 2021, in intervalul…

- Meteorologii au emis COD ROȘU de averse pentru localitațile Agaș și Palanca din județul Bacau, pana la ora 19 și 20 de minute. Vor fi averse torentiale care vor depași 40…50 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijeliji și grindina. In zona avertizata, in ultimele ore s-au acumulat cantitați de apa…

- COD ROȘU METEOROLOGIC IN NORD-VESTUL JUDEȚULUI VRANCEA Agenția Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD ROȘU de fenomene meteorologice periculoase valabila astazi, 20 iunie, intre orele 10:00-12:00, in localitațile Vizantea-Livezi, Campuri, Nereju, Tulnici, Vrancioaia, Soveja, Reghiu, Nistorești,…

- Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, citat de Agerpres . „La…

- In zona: Județul Bacau: Darmanești, Oituz, Asau, Agaș, Manastirea Cașin, Ghimeș-Faget, Slanic-Moldova, Zemeș, Palanca, Brusturoasa;Județul Vrancea: Vizantea-Livezi, Campuri, Tulnici, Vrancioaia, Soveja, Nistorești, Paltin, Paulești, Negrilești, Barsești.Se vor semnala: Averse torențiale ce vor acumula…

- Vrancenii vor putea admira, in premiera, 150 de ii din toate zonele folclorice ale județului in cadrul evenimentului „Zilele portului popular vrancean”. Evenimentul va avea loc la sfarșitul acestei saptamani și va fi organizat de Muzeul Vrancei, in parteneriat cu Centrul Cultural Vrancea și Șezatoare…