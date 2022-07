Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei propune publicului o noua expoziție, organizata in parteneriat cu Institutul Polonez din București și dedicata unuia dintre cei mai mari pianiști și compozitori ai epocii romantice, Fryderyk Chopin. Expoziția prezinta, in cele 24 de panouri, viața și creația compozitorului…

- In perioada 16 iunie-4 septembrie, Muzeul de Istorie din Suceava va gazdui expoziția . Vernisajul va avea loc joi, 16 iunie, incepind cu ora 13.00. Intr-un comunicat transmis de Muzeul Național al Bucovinei se arata: „Expoziția creeaza contextul intoarcerii intr-un timp istoric in care designul, atenția…

- Muzeul Național al Bucovinei participa in perioada 27 – 28 mai 2022, la a VII-a editie a TARGULUI EUROPEAN AL CASTELELOR. Evenimentul, unic in Romania, organizat de Primaria Municipiului Hunedoara impreuna cu Muzeul Castelul Corvinilor, se desfașoara la Muzeul CASTELUL CORVINILOR si are drept scop promovarea…

- Și in acest an, Muzeul Național al Bucovinei a marcat manifestarea Noaptea muzeelor, prin deschiderea catre public a cinci dintre obiectivele sale dar și prin organizarea de evenimente inedite. In premiera, la Muzeul de Istorie s-au deschis pentru vizitare depozitele cu patrimoniul de ceramica arheologica.…

- Muzeul Național al Bucovinei, in parteneriat cu Primaria Municipiului Radauți și Muzeul de Etnografie ”Samuil și Eugenia Ioneț” din Radauți organizeaza in perioada 16 mai-20 iunie 2022, la Galeria de Arta″ Traian Postolache” din Radauți, expoziția itineranta intitulata Potir vindecator. Expoziția prezinta…

- In cadrul Programului „Paștele in Bucovina”, la inițiativa Muzeului Național al Bucovinei, o noua sculptura realizata de maestrul Ion Mandrescu, poate fi vazuta de astazi 18 aprilie 2022, in fața Teatrului „Matei Vișniec” din Suceava. Conceputa in perioada 2021 – 2022, in atelierul de la Mihoveni, Suceava,…

- Pina pe 3 iulie, Muzeul de Istorie din Suceava gazduiește o importanta expoziție dedicata implinirii a 565 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Ștefan. Expoziția se intituleaza și este organizata de Muzeul Național al Bucovinei, Arhivele Naționale de la București, Suceava și Iași […] The post…

- Muzeul National al Bucovinei, Arhivele Nationale Bucuresti, Serviciul Judetean Iasi al Arhivelor Nationale, Serviciul Judetean Suceava al Arhivelor Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti va invita sa admirati marturiile pastrate peste timp, a unor locuri, familii si lacase de cult,…