Mușuroiul de dreapta Gruparea celor trei partide (USR, PMP și Forța Dreptei) intr-un pol este corecta și era obligatorie. Ce sa faca altceva, cita vreme nu conteaza pe scena politica? Abia se mai vedeau. Și-au unit forțele și au creat un moment incercind sa faca și din el un prilej sau debutul unui plan de relansare. Presupun ca toți știau deja ca asemenea coagulari politice nu dau ca rezultat final un procent care sa reprezinte suma algebrica a procentelor din momentul infrațirii. De obicei, mai cresc un pic. Și atit! Am urmarit momentul lansarii cu atenție, ca sa aflu care sunt noutațile cu care vin in fața… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

