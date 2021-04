Musical despre viața Prințesei Diana, difuzat în avanpremieră pe Netflix O noua comedie muzicala, dedicata printesei Diana, va fi difuzata in avanpremiera pe Netflix, dupa cum au anuntat producatorii. Intitulat “Diana“, spectacolul va fi disponibil de la 1 octombrie in streaming, adica cu doua luni inainte de redeschiderea teatrului, pe 1 decembrie, daca va permite criza sanitara, potrivit news.ro. “Sansa de a impartasi programul nostru, mai intai cu publicul la nivel mondial pe Netflix, apoi de a primi public in direct, pe Broadway, este ceva la care visam toti de mai mult de un an”, au declarat producatorii. Scrisa de Joe DiPietro si pusa in scena de Christopher… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a vorbit cu fratele lui mai mare, printul William, pentru prima data dupa interviul acordat de el si sotia lui, Meghan, jurnalistei americane Oprah Winfrey, insa discutia lor a fost „neproductiva”, a declarat marti o cunostinta a cuplului princiar britanic, citata de Reuters.Inaintea…

- Cea de-a 78-a ediție a Galei Globurilor de Aur are loc in noaptea de duminica spre luni – de la ora 3:00, ora Romaniei și este organizata in condiții speciale, de pandemie. Ceremonia prezentata de actritele Tina Fey si Amy Poehler este importanta, deoarece de obicei acest eveniment important al cinematografiei…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este „OK”’, a declarat luni, 22 februarie, printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . Philip, duce de Edinburgh, a fost internat intr-o…

- Documentarul romanesc “Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat luni seara la editia din acest an a premiilor Critics Choice, unde va concura la categoria “cel mai bun film strain”, potrivit Variety. Documentarul “Colectiv”, coproductie Romania-Luxemburg, regizata de Alexander Nanau,…

- Relatia dintre Charles si Diana incepuse sa scartaie cu ceva vreme inainte sa se nasca Printul William. Dovada sta si modul cum a primit Charles vestea ca sotia lui urma sa nasca. Anuntat ca Diana opteaza pentru travaliu indus, Charles si-a dat acordul pentru data, doar dupa ce si-a verificat programul…