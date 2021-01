Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 10 ianuarie 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala au intervenit, pe raza localitații Meșcreac, comuna Radești, de unde, printr-un apel pe 112, o femeie a reclamat faptul ca ginerele sau a amenințat-o și a agresat-o. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat…

- Un barbat, banuit de infractiuni la regimul rutier, a fost retinut pentru 24 de ore. Ulterior,instanta de judecata a dispus fata de cel in cauza masura arestarii preventive. La data de 7 ianuarie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala nr.8 Petelea au retinut un barbat, din comuna Ibanesti, banuit…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala din comuna mureșeana Petelea au reținut un barbat, din comuna Ibanești, banuit ca ar fi condus fara permis de conducere. Din verificari a reiesit ca acesta nu detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior, instanța de judecata a…

- Polițiștii din Mureș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele unui barbat, condamnat pentru punere in circulație de valori falsificate. La data de 26 decembrie, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.3 Raciu au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei…

- Un tanar de 19 ani din localitatea mureșeana Sangeorgiu de Padure a fost reținut, ieri, de polițiștii mureșeni fiind acuzat de furtul unor autoturisme. Potrivit unui comunicat al IPJ Mureș, din cercetari a reieșit faptul ca tanarul ar fi sustras un autoturism din Sangeorgiu de Padure pe care ulterior…

- Un barbat, banuit ca ar fi exercitat acte de violenta asupra unei rude, dupa ce aceasta ar fi refuzat sa-l imprumute cu bani, a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 30 noiembrie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala nr.3 Raciu au retinut pentru 24 de ore un barbat, de 52 de ani, … Post-ul…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au transmis joi, 26 noiembrie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca la data de 25 noiembrie polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 12 Luduș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria…

- Astazi, in localitatea Petelea, județul Mureș, o casa a fost cuprinsa de flacari puternice. Din fericire, nu ar fi existat victime, dar locuința a ars in totalitate Cand am ajuns la locul interventiei, ardea o casa generalizat, cu pericol de propagare la o anexa. Am fost expusi la mai multe pericole,…