- Vladimir Pustan jr., fiul de pastor arestat pentru trafic cu substante interzise, a fost politist vreme de 5 ani, intai la Politia Bucuresti, iar din... The post Fost polițist din vestul țarii, reținut pentru trafic de droguri de mare risc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Arme de vanatoare artizanale și sute de cartușe, gasite la un barbat din vestul țarii. Doua arme de vanatoare, din care una artizanala, și peste 300 de cartușe, din care 70 cu capsa percutata, au fost gasite de polițiști in locuința unui barbat de 34 de ani, din Joia Mare, județul Arad...

- Incident deosebit de grav ieri seara in Hateg, unde un tanar aflat in stare de ebrietate a intrat in casa unchiului sau, care dormea, si a inceput sa-l loveasca pe barbat cu o maceta, rezezandu-i o parte din mana. In jurul orei 23.40, Poliția orașului Hațeg a fost sesizata cu privire la faptul ca un…

- Sapte coduri galbene de ceața densa și vant sunt valabile miercuri dimineața, in 17 județe. Pana la ora 11.00, in Șiria, Pancota, Tarnova și Covasinț din județul Arad vor fi intensificari ale vantului care vor depași la rafala 60…70 km/h. Meteorologii anunța cod galben de ceața pana la ora 9.00 in județele…

- Conditiile de drum dificile din aceasta dimineata, cu polei pe mai multe sosele din vestul tarii, a produs incidente. Un autocamion a derapat pe DN 7 intre Arad si Paulis, blocand aproape total circulatia in zona. „Circulație pe jumatate de cale pe DN 7 Sambateni (AR). Un autotren blocheaza drumul.…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din judetul Arad au fost sesizați noaptea trecuta despre faptul ca, pe un fond cinegetic de pe raza localitații Tisa-Luncșoara, s-ar fi auzit un foc de arma. La fata locului a fost gasit un barbat cu un intreg arsenal de dotari pentru vanatoare.…

- Un muncitor zilier din Maramures, banui de furt calificat, a fost retinut ieri dupa ce luna trecuta, a intrat de trei ori intr-o locuinta din Bucova, judetul Caras-Severin, din care a plecat cu suma de 1.450 de lei. Polițiștii de la Poliția Orașului Oțelu Roșu au reținut pentru 24 de ore barbatul in…

- Sfarsit tragic pentru un pieton in aceasta dimineata dupa ce a fost lovit de o autoutilitara in timp ce traversa Bulevardul Nicolae Titulesc din Arad. In jurul orei 6.20 polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din primele cercetari a reieșit ca un barbat de 32 de ani,…