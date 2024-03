Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare au reținut marti, pentru 24 de ore, un barbat, de 34 de ani, din comuna Poiana Mare, acuzat de furt in scop de folosinta si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, in noaptea de 1 spre 2 martie, barbatul a condus un moped pe raza…

- Un barbat din Livezile a fost reținut marți de polițiști, dupa ce a amenințat-o și agresat-o pe fosta sa concubina. Totul s-a petrecut in momentul in care femeia a coborat dintr-un taxi și intenționa sa ajunga la locuința sa. Impotriva agresorului, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu.…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. „Din cercetari a reieșit ca, in perioada februarie 2023 – noiembrie 2023, un barbat…

- Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Periam, cu sprijinul Poliției Orașului Sannicolau Mare și al Secției 11 Poliție Rurala Sannicolau Mare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, au pus in executare luni opt mandate de percheziție domiciliara…

- Polițiștii Secției 12 Poliție Rurala Periam, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, au efectuat doua percheziții domiciliare in Periam, la un barbat, in varsta de 32 de ani, banuit de furt calificat. Fiind vorba despre o curte comuna cu doua case,…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai Postului de Poliție Șimand, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș, au identificat un barbat de 27 de ani, din Șimand, cercetat pentru mai multe infracțiuni. „Din cercetari, a reieșit ca cel in cauza, in seara zilei de…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Moinești sub, coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Moinești, au pus in aplicare, pe 14 decembrie, 3 mandate de percheziție, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infracțiunilor de taiere ilegala de arbori si furt de arbori. Un tanar de 20 de…