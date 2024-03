Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus, miercuri, 13 martie, in executare 5 mandate de percheziție domiciliara. Acestea fac obiectul a doua dosare penale in…

- PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmarita de procurori pana in Malaysia PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. In dosar exista și suspiciuni de spalare de bani. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Joi, 7 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii din Cugir și Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Alba, au organizat o acțiune de verificare a modului de realizare a comerțului cu…

- In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud – sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud – au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…

- VIDEO: Doi soți care vindeau produse contrafacute pe internet, cercetați de polițiști. Percheziții in județele Alba și Valcea Doi soți din județul Valcea sunt cercetați de polițiști, dupa ce au vandut mai multe produse contrafacute. Polițiștii au desfașurat percheziții in Valcea, precum și in doua localitați…

- Politistii fac miercuri dimineata 8 perchezitii in judetele Constanta si Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, informeaza news.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul…