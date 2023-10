Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 16 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, trensmit reprezentanții Salvamont, intr-o postare facuta duminica pe pagina de Facebook. Potrivit sursei citate, ele mai multe apeluri au fost date pentru…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte zeci au fost ranite luni seara intr-o explozie urmata de un incendiu la o benzinarie din Daghestan, o republica autonoma rusa din Caucaz, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, transmite marti AFP, citata de Agerpres. „Peste 60 de persoane au fost…

- Un numar de 26 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de catre salvamontisti. Potrivit Dispeceratului National Salvamont, in ultimele 24 de ore s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: -cate trei apeluri pentru Salvamont Maramures…

- Tanara care și-a ucis cea mai buna prietena intr-un moment de furie a povestit in fața anchetatorilor tot ce s-a intamplat in camera de hotel in noaptea crimei. Loredana a spus ca recunoaște tot pentru ca a vazut in filme ca daca ai o atitudine sincera poți primi o pedeapsa mai blanda. Adolescenta a…

- O tanara de 16 ani din București a murit, dupa ce a consumat droguri. Adolescenta se afla in Piatra-Neamt la un concurs. A mers acasa la niște prieteni, acolo unde a consumat droguri cu unul dintre el. A sfarșit in mod tragic la scurt timp dupa. Trei persoane au fost acum reținute de DIICOT Neamt […]…

- Zeci de turisti cazati in Hotelul Muncel din Baile Felix au avut varsaturi, diaree, chiar si febra, adica simptome de toxiinfectie alimentara, iar doua dintre ele au fost internate in Spitalul Judetean din Oradea. Din 398 de persoane cazate in hotel, 44 au acuzat varsaturi, diaree si stare generala…

- Un velier cu sase persoane la bord, aflat in dificultate in Marea Neagra, in apropiere de Mangalia, a cerut sprijinul autoritatilor, iar in zona se va deplasa o nava a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Reprezentantii ARSVOM au anuntat duminica, faptul ca are loc o interventie…