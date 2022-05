Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va trimite Ucrainei rachete Harpoon pentru a ajuta la deblocarea portului Odesa, extrem de important pentru reluarea exporturilor de cereale, a declarat Lloyd Austin. șeful Pentagonului, citat de AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 89. La o zi dupa ce președintele Biden a semnat un pachet uriaș de ajutor economic și militar pentru Ucraina, forțele ruse și-au reinnoit asaltul impotriva unui oraș cheie din est, un semn al ingustarii obiectivelor militare ale Mo

- Rusia a avertizat SUA asupra consecintelor transferului de arme catre Ucraina , iar convoaiele cu arme destinate luptatorilor ucraineni vor fi considerate „tinte legitime”, a declarat, citat de agentia rusa Interfax, ministrul adjunct de Externe al Federatiei Ruse, Serghei Riabkov.

- Romania a fost solicitata de mai multe state pentru a permite trazitarea teritoriului sau cu echipamente militare care au drept destinatie finala Ucraina, dupa ce Ungaria s-a opus, potrivit informatiilor „Adevarul”.

- Romania va acorda un ajutor Ucrainei constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente, in valoare de 3 milioane de euro. In Ucraina a ajuns deja o prima tranșa de medicamente și echipamente sanitare. Guvernul a decis trimiterea, in Ucraina,…

