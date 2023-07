Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Turcia , inregistrat marți, 25 iulie. Seismul a fost masurat ca avand 5.7 grade pe scara richter dupa primele informații.Turcia este o țara situata intr-o zona seismica activa, unde se intalnesc mai multe placi tectonice. La inceputul anului, Turcia a fost zguduita de doua cutremure majore,…

- Ferhat Guruz, președintele Asociației Exportatorilor de Fructe și Legume Proaspete din Regiunea Mediterana, a declarat ca in perioada ianuarie-iunie, au fost exportate din Turcia fructe și legume proaspete in valoare de 1,69 miliarde de dolari. Furnizand informații despre exporturile Turciei din…

- Rusia a incheiat prima jumatate a anului cu un deficit bugetar de 2.600 miliarde de ruble (28,26 miliarde de dolari), pe fondul diminuarii cheltuielilor si cresterii veniturilor in luna iunie, ceea ce ajuta Moscova in efortul sau de a tine sub control finantele Rusiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Comparativ,…

- Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 132 de tranzactii in prima jumatate a anului 2023, cu o valoare totala estimata de 3,7 miliarde dolari, conform unei analize realizate de EY Romania, potrivit Agerpres.Volumul tranzactiilor reprezinta o usoara crestere fata de cele…

- Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Ersoy, a menționat ca veniturile din aceasta ramura s-ar putea constitui aproximativ 56 de miliarde de dolari. Turcia intenționeaza sa primeasca aproximativ 60 de milioane de turiști straini in acest an, veniturile din acest domeniu se vor ridica la…

- Pierderile economice globale din 2022 cauzate de dezastre naturale au atins 313 miliarde de dolari, cu 4% peste media secolului 21, arata un studio al AON, unul dintre liderii globali ai pietei brokerilor de asigurari. Romania se afla pe locul doi in Europa, dupa Spania, in ceea ce priveste incendiile…

- ”AON, unul dintre liderii globali ai pietei brokerilor de asigurari, anunta rezultatele studiului global „Vreme, clima si catastrofe” (Weather, Climate and Catastrophe Insight), care masoara modul in care aceste elemente s-au schimbat si au influentat societatea, economia si sistemul de asigurari.…

- In cele sase saptamani inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale care au avut loc duminica in Turcia, rezervele de valuta si aur ale tarii au scazut cu 17 miliarde de dolari, ca urmare a incercarii Guvernului Recep Tayyip Erdogan de a sustine economia si lira inaintea scrutinului, transmite…