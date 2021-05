Dezbaterea despre multilateralism propusa de China in cadrul Consiliului de Securitate pe care-l prezideaza luna aceasta a fost ocazia cu care, in cadrul unei videoconferinte ministeriale desfasurata vineri spre sambata noaptea, 7/8 mai, Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a dezvaluit abordarea Rusiei in legatura cu multilateralismul si lumea de maine.