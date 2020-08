Multe vaccinuri, dar care e EFICIENT?

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Oxford, in Marea Britanie, a anuntat luni ca vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de echipa de experti ai universitatii pare sa fie sigur si eficient in atragerea unui raspuns imunitar din partea organismului. Testele clinice, in care au fost implicate 1.077 de persoane, au relevat…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER): "Anul acesta nu vor exista tratamente si vaccinuri eficiente impotriva Coronavirusului. Putem evita in urmatoarele luni si mai ales in sezonul rece o catastrofa sanitara si economica doar purtand masca, distantandu-ne si practicand…

- Organizația Mondiala a Sanatații spera ca pana la sfarșitul anului 2020 sa existe deja sute de milioane de doze de vaccin COVID-19, care sa fie administrate categoriilor cele mai vulnerabile in fața noului coronavirus. OMS spera ca pana la finalul lui 2021, sa fie gata doua miliarde de doze ale vaccinului.…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea Gavi, alianta pentru vaccinuri, in perioada 2021 - 2025, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume si va finanta constituirea…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea Gavi, alianta pentru vaccinuri, in perioada 2021 - 2025, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume si va finanta constituirea…

- Comisia Europeana a anunțat ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea GAVI, alianța pentru vaccinuri, in perioada 2021-2025. Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume și va finanța constituirea de rezerve de vaccinuri utile in cazul epidemiilor de boli…

- In luna august ar putea ajunge in Romania un medicament numit „nafamostat”. Acesta este fabricat in Japonia, unde, intr-o serie de studii clinice, a dat rezultate bune in reducerea severitatii bolii COVID-19.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca opt vaccinuri se afla in faza studiilor clinice si se testeaza pe oameni. Cercetatorii de la Oxford par sa fie cel mai aproape de obtinerea unui vaccin. Acesta ar putea fi gata intr-o jumatate de an.