Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Iencsi (45 de ani) este noul antrenor al echipei Rapid Bucuresti. El il va inlocui in funcție pe Dan Alexa, dupa ce echipa giulesteana a ratat promovarea in prima liga. Se pare ca galeria giuleșteana a avut un cuvant greu de spus in alegerea ca antrenor a fostului capitan al echipei de sub Grant.…

- Rapid are un antrenor nou incepand de luni. Adrian Iencsi a fost desemnat pentru a prelua banca tehnica a giulestenilor, dupa mandatul ratat al lui Dan Alexa. Rapid a avut un sezon de cosmar in Liga 2, sub comanda lui Pancu si mai apoi a lui Alexa. Dupa ce a terminat pe ultimul loc, sase, […] The post…

- Adrian Iencsi este noul antrenor al echipei FC Rapid Bucuresti, a anuntat, luni, finantatorul Victor Angelescu."Ne-am inteles cu Adi Iencsi. Azi am avut discutia si ne-am inteles foarte repede. El este un rapidist adevarat si nu am avut foarte multe de discutat, ne-am inteles repede si de…

- Adrian Iencsi (45 de ani) este noul antrenor al lui Rapid. Dupa desparțirea de Dan Alexa, antrenor care a ratat accederea in prima liga alaturi de giuleșteni, aceștia s-au mișcat rapid și l-au numit pe Adrian Iencsi pe banca echipei. Ultima data, Iencsi a antrenat echipa secunda de la CS U Craiova.…

- Clubul de fotbal Rapid Bucuresti a anuntat luni ca a intrerupt relatiile contractuale cu alti trei jucatori, fundasii Alex Iacob si Facundo Mallo si atacantul Brighton Labeau, numarul celor plecati dupa ratarea promovarii in prima liga ajungand in acest moment la cinci. "Dupa plecarile lui Geani Cretu…

- UTA Arad și Rapid se intalnesc ACUM, intr-un duel din etapa a patra a play-off-ului din Liga 2. Partida a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul etapei a patra din play-off-ul ligii secunde!…

- Petrolul și Rapid au terminat la egalitate, scor 0-0, intr-un meci in care portarul Mihai Popa a fost eliminat dupa ce a blocat doua lovituri de la 11 metri. Daniel Pancu (42 de ani), noul președinte al giuleștenilor, a criticat in termeni duri arbitrajul brigazii condude de Iulian Dima. Pancu: „Nu…

- CS Mioveni a terminat la egalitate cu FC Rapid Bucuresti, 0-0, marti seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal. Rapid nu a reusit victoria, desi a avut un om in plus din min. 57, cand Raul Costin (CS Mioveni) a fost eliminat pentru…