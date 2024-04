Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cati bani cere Cristiano Bergodi pentru a pleca de la Rapid inaintea derby-ului cu FCSB. Antrenorul italian a fost bagat in sedinta de sefii clubului, Dan Sucu si Victor Angelescu. Este sedinta de urgenta la Rapid, la 12 ore dupa infrangerea cu Sepsi, scor 0-1, din etapa a 4-a a play-off-ului.…

- Rapid - Sepsi 0-1. Mihai Stoichița (69 de ani), directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a vorbit la finalul partidei despre situația lui Cristiano Bergodi. Italianul afla marți daca va continua sau nu in Giulești dupa ce a inregistrat patru eșecuri consecutive in play-off. Stoichița i-a luat…

- Postul lui Cristiano Bergodi (59 de ani) se clatina la Rapid. Giuleștenii au pierdut categoric meciul cu CFR Cluj de pe teren propriu, scor 1-4, iar fanii i-au cerut demisia. Dan Șucu s-a gandit deja la antrenorul care l-ar putea inlocui pe tehnicianul italian. Ce decadere pentru Rapid și Bergodi! Acum…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca a dat in calcul propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri, dar adauga ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”, transmite Agerpres. „Am dat in discutie, la Tehnicul Guvernului,…

- Claudiu Micovschi (24 de ani), atacantul imprumutat de Rapid la UTA, a marcat in poarta formației de care aparține și a refuzat sa se bucure. Meciul dintre Rapid și UTA, programat in Giulești in runda cu numarul 28 din Superliga, a avut o insemnatate speciala pentru Claudiu Micovschi. Atacantul in varsta…

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul lui Rapid, a comentat victoria cu Hermannstadt, scor 2-0, care i-a apropiat pe alb-vișinii la 6 puncte de liderul FCSB. Antrenorul italian s-a declarat incantat de victoria obținuta, a doua consecutiva fara gol primit, dupa 1-0 cu CFR Cluj. „Doar concluzii pozitive,…

- Nigeria, pregatita de Jose Peseiro, fost antrenor la Rapid, s-a calificat in finala Cupei Africii pe Națiuni dupa victoria din semifinala cu Africa de Sud (1-1 in timpul regulamentar și 4-2, la loviturile de departajare). La finalul partidei, portughezul a ținut sa-și laude jucatorii pentru obținerea…

- Catalin Vulturar este, oficial, noul jucator al Rapidului. Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, interesat și el la un moment dat de serviciile internaționalului de tineret, susține insa ca Cristiano Bergodi nu l-ar fi vrut in Giulești: „Sa stea acolo, sa invețe imnul”. Rapid a anunțat, vineri,…