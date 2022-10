Multe medicamente românești ar putea dispărea din farmacii O parte din medicamentele fabricate in țara ar putea sa dispara de pe piața. Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) explica motivele care ar putea duce la aceasta situație. „O parte din medicamentele fabricate in tara risca sa dispara in curand de pe piata, deoarece fabricile de medicamente ar putea fi nevoite sa opreasca productia acestora, ca urmare a exploziei preturilor, chiar si cu 300 la suta fata de anul trecut, la utilitati, materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice, in lipsa unei reactii rapide din partea autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

