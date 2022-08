Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de copii și-au gasit familii in 2021 și in primele luni ale acestui an, dupa simplificarea legislației in domeniul adopțiilor. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! …

- Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de „vanatoare de frontiera” pentru a le desfasura la granite impotriva imigratiei ilegale, au anunțat, vineri, responsabili ai politiei. „Vanatorii de frontiera” vor reprezenta o unitate independenta in cadrul politiei si vor dispune de 14 companii stationate…

- Poliția ceha a anunțat ca a confiscat 840 de kilograme de cocaina, in valoare estimata la 81 de milioane de euro, dupa ce stupefiantul a fost descoperit de angajații unor supermarketuri in lazi cu banane, relateaza AFP. Personalul acestor supermarketuri situate in doua orașe cehe, Jicin și Rychnov nad…

- Numarul de militari NATO prezenti in Romania este de peste 5.000, a anunțat, luni, seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu. El a participat la ceremonia de schimbare a comenzii Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE). Generalul-maior Cristian Dan, comandant al HQ MND-SE…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier al Romaniei, explica, intr-o postare pe Facebook, realizata problema noului mare proiect european REPowerEU, care prevede trecerea la energie verde. Potrivit lui Tudose, in Romania, proiectul Comisiei Europene se va lovi de o serie de probleme sistemice,…

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat, joi, ca, din iulie 2021, s-a inregistrat o crestere extrem de rapida a preturilor, iar in spatele acesteia se afla cele legate de costurile de productie, in special a costurilor cu energia. „Romania nu mai este pe locul 1 la…

- Sindicatul Europol a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu un tavan prabușit intr-o secție de poliție. Este vorba despre secția de poliție din comuna Pucioasa, județul Dambovița. Sindicatul atrage atenția asupra condițiilor in care polițiștii iși desfașoara activitatea și incadreaza…