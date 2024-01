Stiri pe aceeasi tema

- Iata mai jos cateva idei de mesaje și urari care pot fi trimise de Revelion 2024 și de Anul Nou 2024. Mesaje de Revelion pentru familie Lasa 2023 in urma, cu tot ce a fost, bune și rele. Vine 2024 in care sper sa ai parte numai de impliniri, sanatate și oameni buni in jurul tau. La multi ani 2024! Noul…

- Primarul comunei Berchisesti, Violeta Zenovia Țaran, invita cetațenii in noaptea de Anul Nou, la orele 24.00, pe Imas Fira, la un frumos foc de artificii. ”Mulțumim sponsorilor noștri care ni s-au alaturat in acest an pentru a marca intr-un mod special trecerea dintre ani”, a spus primarul. The post…

- Cunoscuta și indragita artista NICOLA va susține cate un concert in noaptea de Anul Nou in Sfantu Gheorghe și in orașul Intorsura Buzaului. In municipiul reședința de județ, Nicola va deschide petrecerea de Revelion la ora 23.15, potrivit organizatorilor – Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe și Casa…

- Teatrele din capitala Republicii Moldova organizeaza spectacole de Revelion pentru copii, informeaza Noi.md In special, Teatrul Republican de Papuși "Licurici" a organizat un matineu frumos și vesel de Anul Nou inainte de spectacol cu participarea lui Moș Gerila, Albei ca Zapada, Dragonului - simbolul…

- Superstiții și tradiții de Revelion și Anul Nou. Ce este bine și ce nu trebuie sa faci in noaptea dintre ani S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2024. Este vremea in care fiecare dintre…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac a fost deschis intr-o forma minimalizata, lucrarile fiind intrerupte din cauza conditiilor meteorologice. Acestea ar urma sa fie reluate dupa Anul Nou. Potrivit unui comunicat de presa al reprezentantilor Hotelului de Gheata, sunt pregatite patru dintre camerele duble…

- Multi locuitori de pe strada Paunitei din Craiova sunt disperati din cauza modului in care s-au facut lucrarile pentru reteaua de canalizare. In loc sa se bucure deja de conditii decente de trai si sa foloseasca utilitatile, oamenii sunt nevoiti sa „inoate“ in noroi si sa isi rupa masinile pana ajung…

- O familie din Aiud și-a cumparat o casa cu banii primiți de la un elvețian. Motivul pentru care vor fi judecați de magistrați Doua persoane din Aiud vor ajunge in fața instanței de judecata din oraș dupa ce procurorii ii considera inculpați intr-un dosar. Insa, pentru a fi trași la raspundere, judecatorii…