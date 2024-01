Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi vorbește despre pactul pe care l-a facut cu soțul ei, George Tal. Ce au hotarat cei doi parteneri dupa ce au fost separati o perioada. Cine cedeaza primul atunci cand intervin neințelegeri in cuplu.

- Vedeta pe care nu o vei vedea la America Express sau Survivor Romania este cantareața Daniela Gyorfi. Artista ne-a marturisit ca cei de la Antena 1 au abordat-o sa faca parte din competiția Express, alaturi de iubitul ei, George Tal. Dar de ce i-a refuzat? Daniela Gyorfi, abordata de Survivor și America…

- Carmen de la Salciua a facut declarații exclusive despre cea mai mare dorința a ei. Vedeta și soțul ei iși doresc sa devina parinți anul acesta. Ce i-a spus medicul și ce are artista de facut pentru a iși indeplini visul.

- Dupa ce a fost mai mult moarta decat vie, batuta cu bestialitate de catre soțul ei, Dana Roba e in continuare amenințata de catre barbatul care a vrut sa o ucida. Vedeta face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre ceea ce ii transmite Daniel Balaciu din inchisoare. Mai mult de atat, vedeta ne…

- Loredana Chivu vorbește despre bunurile care i-au fost luate din casa de executorul judecatoresc, dupa ce fostul iubit a caștigat, la momentul respectiv, o batalie in instanța. La apoape o luna de cand blondina are o hotarare judecatoreasca definitiva, nu a reușit sa intre in posesia obiectelor sale.

- Weekend-ul care tocmai ce a trecut a fost unul plin pentru Ema Oprișan și Razvan Kovacs de la Insula Iubirii, asta pentru ca cei doi au dat o petrecere mare de botez pentru fetița lor, dar și pentru baiețelul pe care Ema il are dintr-o relație anterioara, dar care este ca și fiul lui pentru Razvan Kovacs.…

- Corina Caragea, in varsta de 40 de ani, formeaza un cuplu de mai bine de zece ani cu Robert Pongracz, insa nu au facut pasul cel mare. Vedeta de la Pro TV a explicat care este motivul pentru care nu au facut nunta și ce spune despre momentul in care va deveni mama. Prezentatoarea știrilor din sport…