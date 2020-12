Stiri pe aceeasi tema

- Solistul a reflectat bine la faimosul sau refren ”Unde dragoste nu e, nimic nu e” si, in seara Craciunului, si-a facut curaj si i-a cerut mana iubitei sale, oferindu-i inelul de logodna. Da, ați citit bine, artistul iubește din nou, relație pe care a reușit sa o ascunda bine caci s-a sudat la New York,…

- Dupa declaratiile incredibile facute despre pandemia de coronavirus, Dan Bittman șocheaza din nou. Solistul trupei Holograf a transmis un mesaj fara precendent romanilor. Rasturnare de situatie! Ce spune acum Dan Bittman despre pandemia de COVID-19 Luni de zile, solistul trupei Holograf a sustinut ca…

- Solistul trupei Holograf care și-a exprimat franc parerea despre pandemia de Covid-19, fapt ce a creat un val imens de aprecieri, i-a zis lui Madalin Ionescu ca nu concepe cum Andreea Esca și-a revenit așa repede dupa posibila infectare, mai mult, a revenit la știri vesela, ferice. ”S-au cautat atatea…

- Solistul trupei Bere Gratis, Mihai Georgescu, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre scrisoarea deschisa intitulata ”Romania smintita” de pandemie, prin care ia atitudine dupa declarația lui Dan Bittman care a generat controverse și ii indeamna pe oameni sa respecte dreptul la libera exprimare.…

- Dan Bittman, solistul trupei „Holograf”, a contestat puternic masurile luate de autoritati in criza cu noul coronavirus. In cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, solistul a facut o declaratie care a surprins pe toata lumea. In replica, medicul Adrian Streinu-Cercel a dat un raspuns referitor la situatia…

- Declarațiile halucinante pe care Dan Bittman le-a facut in cadrul unui interviu pentru Gandul Live sunt virale și foarte criticate. Solistul de la Holograf a spus ca nu iși mai dorește sa traiasca in pandemie, cu atatea restricții și pune la indoiala statisticile autoritaților in legatura cu Covid-19,…

- Dan Bittman s-a aratat revoltat de noile restricții și de modul in care autoritațile au gestionat pandemia de COVID-19. Solistul trupei Holograf a facut acuzații dure și afirmații șocante cu privire la situația actuala. Dupa anunțarea noile restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, susține ca masurile restrictive luate de Guvern din cauza pandemiei de Covid-19 fac mult rau tuturor și le cere oamenilor sa gandeasca cu mințile lor. Bittman arata ca acest virus a ucis cate mii de oameni in 9 luni de zile, dar nici aceștia nu sunt 100% morți…