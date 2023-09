Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 16,7% in iulie, comparativ cu perioada similara din 2022, a 12-a luna de crestere consecutiva, in urma imbunatatirii cererii pentru vehicule electrice, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Toate vanzarile de legume, fructe și flori vor fi facute pe factura electronica incepand cu 1 ianuarie anul viitor, au precizat surse guvernamentale. Potrivit acelorasi surse, acelasi regim se va aplica tot de la 1 ianuarie 2024 pentru vanzarile la toate produsele accizate si, respectiv, la toate vanzarile…

- In speranța ca pot prelungi durata de pastrare a vinetelor, unele gospodine le pun in frigider. Se pare ca aceasta practica nu este recomandata de specialiști, intrucat face mai mult rau decat bine.”Vinetele se pastreaza cel mai bine la temperatura camerei, fiind foarte sensibile la frig. Așa ca țineți-le…

- Prima jumatate din 2023 a trecut, astfel ca a venit timpul ca producatorii de automobile sa traga linie și sa vada cum se prezinta situația din punct de vedere al vanzarilor. In primul semestru al anului, Dacia a comercializat 345.432 de vehicule, cu 24.2% mai multe decat in același interval din 2022.…

- Marius Șumudica (52 de ani) i-a raspuns lui Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, dupa ce acesta a explicat public motivele pentru care Șumudica nu a fost luat in calcul ca posibil antrenor principal al clubului. Cu Rapid ramasa fara antrenor dupa plecarea lui Adrian Mutu, Marius Șumudica aștepta…

- MediaMarkt, un lanț multinațional german care vinde electronice de larg consum in peste 1.000 de magazine in Europa, inclusiv in Romania, și-a crescut vanzarile dupa ce deschiderea unui cont pe Tik Tok. In filmari, o angajata danseaza printre frigidere și televizoare.

- Horia Brenciu a fost protagonistul unui incident neașteptat petrecut chiar in timpul unui concert privat. In timp ce canta, rotofeiul și energicul artist s-a impiedicat și a cazut pe scena sub ochii ingroziți ai participanților. Cand toți credeau ca s-a accidentat grav la fața, artistul a reușit sa…