- Situație fara precedent in cazul lui Mario Iorgulescu! Celalalt șofer care a murit in urma accidentului provocat de fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal consumase si el cocaina inainte de a se urca la volanul propriului autoturism. Iata ce se intampla dupa ce Mario Iorgulescu a fost condamnat,…

- Mario Iorgulescu a fost condamnat miercuri, 18 octombrie 2023, la 13 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel din Milano a refuzat deja din 2022 extradarea fiului președintelui LPF, motivarea fiind ca starea psihica „este de natura sa impiedice participarea conștienta la proces intr-un…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au finalizat luni dezbaterile in dosarul aflat in faza de apel, in care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu - presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat in prima instanta la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru omor si conducere…

