Deputații vor dezbate luni, 17 octombrie, moțiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, iar votul va fi dat miercuri. Initial, motiunea intitulata „Siguranta si incredere sau debandada si furt? Ministrul Bode trebuie sa raspunda pentru dezastrul creat", trebuia sa fie dezbatuta saptamana […]