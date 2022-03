Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut inalților oficiali ruși și personalitaților mass-media sa demisioneze din funcțiile lor și sa ia atitudine impotriva invaziei ruse din Ucraina. „Daca ramai sa lucrezi pentru propaganda, te expui unui risc mult mai mare decat daca pleci”, a avertizat…

- Președintele american Joe Biden a spus ca președintele rus Vladimir Putin nu va avea niciodata succes in cucerirea intregii Ucraine. „Putin pare determinat sa continue pe calea sa criminala indiferent de costuri. El a facut deja ca doua milioane de ucraineni sa fie refugiați. Rusia ar putea sa continue…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat ca a purtat o discutie telefonica cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, cu privire la interesul Belarusului de a avea acces la Marea Baltica, potrivit CNN . „Chiar astazi am discutat cu presedintele Belarusului pe aceasta tema. Prietenii nostri…

- Vorbind in urma realegerii sale pentru un al doilea mandat de cinci ani, Frank-Walter Steinmeier a declarat ca responsabilitatea pentru tensiunile actuale apartine Rusiei, relateaza AFP. Comentariile vin in contextul in care noul cancelar Olaf Scholz se pregateste sa calatoreasca luni la Kiev…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Președintele francez, Emmanuel Macron merge luni la Moscova și discuta cu președintele Vladimir Putin, in timp ce cancelarul german Olaf Scholz face prima sa vizita la Casa Alba, ca sa vorbeasca despre securitatea Europei cu Joe Biden, dupa care este așteptat, la randul lui, in capitala rusa. Ambii…

- Oficialii ucraineni sunt ingrijorați pentru ca liderul de la Casa Alba a facut o distincție intre „o invazie” și „o incursiune minora” a Rusiei, dar și pentru ca a admis disensiunile din cadrul NATO cu privire la reacția aliaților, scrie CNN.Președintele american Joe Biden a prezis miercuri ca Rusia…

- Presedintele SUA Joe Biden si cel rus Vladimir Putin au purtat joi, 30 decembrie, o convorbire telefonica inițiata de liderul de la Casa Alba, aflat in casa lui din Wilmington, Delaware, in speranța ca va dezamorsa criza de la granița Rusiei cu Ucraina, a informat CNN . Biden a dorit ca apelul telefonic…