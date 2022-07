Kremlinul si-a facut cunoscuta oficial, joi, antipatia fata de premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat despre Johnson: „nu ii place de noi, nici noua de el”, insa stirile privind demisia liderului conservator din fruntea guvernului de la Londra nu intereseaza prea mult Moscova. Peskov a […] The post Moscova iși declara antipatia fața de Boris Johnson: „Nu ii place de noi, nici noua de el” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .