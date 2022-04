Moscova acuză torturarea soldaţilor ruși în Ucraina pentru a da informații despre “operaţiunea militară specială”. A deschis anchete Comitetul de Ancheta din Rusia a anuntat, joi, deschiderea unor dosare penale pentru torturarea unor soldati rusi in Ucraina, transmite Reuters, citata de Agerpres. Comitetul, care ancheteaza infractiunile grave, afirma ca mai multi militari rusi au fost luati prizonieri de fortele ucrainene in regiunile Zaporojie si Nikolaev si detinuti ilegal de serviciul de securitate al […] The post Moscova acuza torturarea soldatilor ruși in Ucraina pentru a da informații despre “operatiunea militara speciala”. A deschis anchete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

