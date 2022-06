Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, care comemoreaza miercuri invazia URSS de catre nazisti in 1941, a acuzat Germania ca alimenteaza astazi "isteria rusofoba", intr-un context de puternice tensiuni intre Moscova si Berlin legate de Ucraina, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia - care comemoreaza miercuri invazia fostei URSS de catre Germania nazista, in 1941 - acuza Germania de alimentarea in prezent a unei „isterii rusofobe”, intr-un context de tensiuni aprige intre Moscova si Berlin pe tema razboiului dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, relateaza AFP.

- Fiica cea mica a lui Vladimir Putin, Katerina Tihonova, are 35 de ani și este pasionata de dans acrobatic. Cea mai mica fiica a președintelui rus se pare ca ar avea o relație cu balerinul Igor Zelenski. O investigație comuna a Der Spiegel și iStories, citata de The Guardian, arata ca Katerina Tihonova…

- Germania si-a intensificat eforturile de reducere a dependentei de aprovizionarea cu energie rusa de cand Moscova a invadat Ucraina in luna februarie. In schimb, pana in prezent, Germania a sustinut ca se asteapta sa ramana in mare dependenta de gazele naturale rusesti pana in 2024. ”Daca avem facilitati…

- Germania este pregatita pentru embargoul asupra petrolului din Rusia, a declarat ministrul german al Economiei, Robert Habeck. Masura este cu atat mai dura cu cat Berlinul a blocat și programul Nord Stream II imediat dupa invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele si glumele au revenit, iar mastile faciale au disparut la cina de gala a corespondentilor de la Casa Alba, care a fost reluata sambata seara la Washington, unde Joe Biden a oscilat de la umor la seriozitate, evocand Rusia. „Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici in aceasta seara impreuna cu…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, considerat omul forte al puterii la Varșovia, a acuzat Franța și Germania de o ”prea mare proximitate” cu Rusia in contextul razboiului din Ucraina. ”Germania, la fel ca Franța, are o poziție puternic inclinata in favoarea Moscovei”, a susținut liderul PiS,…

- Germania a declansat miercuri un plan de urgenta pentru administrarea rezervelor de gaz, plan care ar putea duce la rationalizarea energiei pentru cea mai mare economie europeana, daca cererea Rusiei de a plati cu ruble combustibilul livrat va duce la intreruperea sau oprirea furnizarii. Insistenta…