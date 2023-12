Moș Crăciun pentru o zi. Vătmanul STB a împărțit bomboane copiilor Vatmanul STB Gorgonea Mitica aduce magia Craciunului pe tramvaiul 10 din București. Costumat in Moș Craciun, acesta a imparțit bomboane copiilor aflați in tramvaiul 10. Vatmanul Gorgonea Mitica din cadrul depoului Militari al Societații de Transport București (STB) a imbracat haina lui Moș Craciun și a imparțit bomboane micilor calatori aflați in tramvaiul l iniei 10. Gestul sau i-a impresionat pe cei mici și a adus zambetul pe fața calatorilor din tramvai. The post Moș Craciun pentru o zi. Vatmanul STB a imparțit bomboane copiilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

