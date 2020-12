Moș Crăciun a ajuns și la BVB. Cum arată cifrele în luna decembrie Inceputul lui Decembrie a fost promițator pentru Bursa de Valori București. Pe langa faptul ca volatilitatea indicilor s-a redus semnificativ in aceasta luna, mai multe companii private și-au indreptat ochii spre oportunitațile de finanțare oferite de piața de capital, viața Bursei de la București fiind marcata de cateva evenimente semnificative. Este de consemnat așadar faptul ca doua companii romanești au apelat la Bursa pentru a-și finanța planurile de dezvoltare. Pe data de 8 decembrie a acestui an, obligațiunile corporative emise de Agroserv Mariuța, o companie 100% romaneasca, au inceput… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

