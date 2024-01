Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost gasite fara suflare, azi noapte in orașul italian Naro din Sicilia. Cele doua au femei erau vecine și au fost gasite moarte in case diferite, locuind la aproximativ la 200 m distanța.Potivit primelor date una dintre femei ar fi Maria Rus, originara din comuna Cațcau, Cluj, care a…

- Doua femei au fost gasite moarte in condiții suspecte, in Italia. Cele doua romance au fost gasite la distanța de cateva sute de metri una de alta. Citește și: Lavinia Bughiu a fost condamnata la inchisoare. Daune morale de peste 12.000 euro Doua femei, care ar fi romance, au fost gasite moarte, in…

- O ancheta de amploare a fost declanșata in Italia, dupa ce doua femei de origine romana au fost descoperite decedate in circumstanțe tragice, la scurt timp și la o mica distanța una de cealalta. Autoritațile suspecteaza ca cele doua decese ar putea avea o

- Doua romance au fost gasite moarte, in noaptea de joi spre vineri, in doua case apropiate din oraselul italian Naro din provincia siciliana Agrigento. Maria Rus, de 54 de ani, a fost gasita carbonizata, pe o canapea, in locuința sa, de catre pompierii veniți sa stinga incendiul. Delia Zarnescu, de…

- Carabinierii investigheaza o posibila dubla crima intr-o comuna din Italia, dupa ce doua femei au fost gasite moarte, in aceasta dimineata, in case relativ apropiate una de cealalta. Potrivit publicatiei La Repubblica, cele doua victime sunt romance, iar una dintre ipotezele luate in calcul de anchetatori…

- Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj au depistat ieri in localitatea Draguțești, județul Gorj, un barbat, in varsta de 54 de ani, din municipiul Targu Jiu, avand in autoturismul acestuia cantitatea de 60 de kilograme de articole pirotehnice ce aparțin categoriei…

- In fapt, din cercetari a reieșit ca, in perioada 7 octombrie – 8 noiembrie 2023, un barbat, de 33 de ani, din Sangeorgiu de Padure ar fi patruns, prin efracție, in doua locuințe din localitate, de unde ar fi sustras biciclete, o mașina de tuns iarba, un flex, un set de chei, precum și mai multe aparate…

- Detalii șocante din ancheta unei crime duble, scoase la iveala de Curtea de Apel Timișoara. Doi migranți afgani au fost omorați de calauzele lor, tot cetațeni afgani, iar martorii crimei au cerut ajutor polițiștilor din Timișoara și județul Arad, insa au fost ignorați. Mai mult, magistrații timișoreni…