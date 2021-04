Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul de parcuri logistice și industriale CTP vrea sa lanseze o oferta inițiala și sa se listeze bursa din Amsterdam. CTP este una dintre primele cinci companii europene de spații logistice și cel mai mare proprietar-dezvoltator1 de spații logistice din Europa Centrala și de Est, in funcție…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 0,6% in zona euro si de 0,4% in Uniunea Europeana, in trimestrul patru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans fiind inregistrat in Romania, Bulgaria si Cipru, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate…

- Romania, codașa in privința creșterii salariului minim Foto: Wikipedia.org Confederația sindicala Cartel ALFA reclama ca România se afla pe ultimul loc în Europa Centrala și de Est în privința creșterii salariului minim în acest an. Majorarea de doar opt euro…

- Romania a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrala si de Est, guvernul alocand fonduri si garantii de circa 4% din PIB, arata o analiza realizata de agentia de rating Moody’s, citata de ZF. Pe locurile urmatoare se afla…

- Romania a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrala si de Est, guvernul alocand fonduri si garantii de circa 4% din PIB, arata o analiza realizata de agentia de rating Moody’s, citata de ZF. Pe locurile urmatoare se afla Bulgaria…

- Romania a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrala si de Est, guvernul alocand fonduri si garantii de circa 4% din PIB, arata o analiza realizata de agentia de rating Moody’s, citata de Ziarul Financiar. Pe locurile urmatoare se…

- Guvernul Romaniei a acordat cel mai redus pachet de sprijin pentru economie din Europa Centrala si de Est, in 2020, in contextul pandemiei, arata un raport al agentiei de rating Moody’s, care care analizeaza opt state, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Slovacia, Polonia, Ungaria si Cehia.