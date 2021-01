Stiri pe aceeasi tema

- Constructia „Crucii comemorative a eroilor romani din Primul Razboi Mondial”, cunoscuta ca si Crucea de pe Caraiman, a fost initiata de Regele Ferdinand I si Regina Maria ca omagiu adus eroilor care si-au jertfit viata in Razboiul de Reintregire.

- Proiectul de restaurare a Parcelei de onoare a eroilor romani din Primul Razboi Mondial, amplasata in Cimitirul prizonierilor de razboi din Lambinowice, regiunea Opole, Polonia, a intrat in etapa finala de execuție, a anuntat Ministerul Apararii Naționale (MApN) potrivit Basilica.ro. „Pana…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca participa luni la ceremonia militara si religioasa de Resfintire a Crucii comemorative a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial, de pe platoul din apropierea Varfului Caraiman. ”Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, va participa…

- A inceput operațiunea de plantare a 775 de stejari in Parcul Crang.Inițiativa a fost gandita in memoria celor 775 de eroi din Regimentul 48 Infanterie Buzau, cazuți in Primul Razboi Mondial.Plantarea se va incheia de Ziua Naționala, cand sunt așteptate sa participe și rude ale eroilor militari. “A inceput…

- In acelasi comunicat, ambasada rusa il numeste pe generalul Ion Antonescu „criminal nazist" si il acuza ca a ucis mii de persoane, printre care si moldoveni. "Descendentii a zeci de mii ucisi si torturati de agresorii Antonescu si calaul sau Alexianu, locuitori din Moldova - moldoveni, rusi, evrei,…