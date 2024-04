Stiri pe aceeasi tema

- O veritabila nebunie muzicala s-a declanșat la sfarșitul saptamanii trecute pe malul Begai, in Timișoara, cu ocazia unui nou spectacol – maraton susținut de membrii formației sarbești Band Vostok la Porto Arte, care și de aceasta data a reușit sa creeze o atmosfera de nota zece. Muzicienii din orașul…

- Noua amenajare din Timișoara este doar prima etapa a Coridorului de Agrement Urban care va fi amenajat pe malul Begai. In aceasta primavara se va schimba complet zona din jurul fostului restaurant Boss.

- Presedintele USR Timis, primarul Dominic Fritz, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohanis, a sfidat increderea a milioane de romani, inclusiv de timiseni si timisoreni care l-au votat pentru promisiunea ca va scapa tara de PSD, iar alegerile din 9 iunie vor fi si "un…

- Proprietarul unei bijuterii de pe strada Coriolan Bredicianu din Timișoara s-a ales, marți, cu o mare spaima și cu paguba. Un barbat a pulverizat spre el spray paralizant și a plecat cu doua lanțuri de aur.

