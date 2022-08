La 29 ianuarie 2023 va fi pusa in aplicare Legea cu privire la condominiu, publicata vineri, 29 iulie, in Monitorul Oficial. Noua lege, in opinia autorilor, va asigura o mai buna informare a proprietarilor despre situația asociației ai carei membri sint, controlul mai transparent al costurilor de locuința, iar procesul de luare a deciziilor la nivel de asociație va deveni mai flexibil, informeaza