Stiri pe aceeasi tema

- „Speranta noastra esre sa se ajunga sa fie mult mai bine decat anul trecut, adica sa nu se sarbatoreasca in sensul cum s-a sarbatorit anul trecut, ci mult mai bine si mai aproape de normalitate. Normal ca aceste lucruri pot fi discutate. Nu vin acum sa spun ca va fi asa sau va fi asa. Asta nu e o decizie…

- „Se separa funcțiile la TVR, de președinte al CA (Consiliul de Administrație - n.r.) și director general. Urmeaza sa fie stabilite atribuțiile fiecaruia. Asta pentru reformarea TVR. Desigur, trebuie modificata și legea de organizare și funcționare a televiziunii romane și deja exista un grup de lucru…

- Artistul susține ca boala s-a manifestat ca o raceala puternica in ianuarie 2020, cand a venit in tara din Spania. Trei cadre medicale vaccinate cu AstraZeneca, internate in spital cu cheaguri de sange Nicu Covaci a ajuns in prima faza in Bucuresti si pentru ca se simtea rau s-a dus la Institutul…

- Studiul a fost axat pe inceperea tratamentului pentru persoanele nespitalizate, imediat dupa ce au fost confirmate cu Covid-19, insa asupra unor pacienți cu risc ridicat de a dezvolta forme severe ale bolii. Anticorpii monoclonali pot juca un rol cheie in protejarea persoanelor mai puțin receptive la…

- Problemele cu serul AstraZeneca ar putea duce la incetinirea campaniei de vaccinare, a declarat secretarul de stat din MAI Raed Arafat. Intrebat, vineri seara, la Digi24, daca problemele cu serul AstraZeneca ar putea duce, la nivel european, la o incetinire a campaniei de vaccinare, Arafat a raspuns:…

- Seful DSU, Raed Arafat, este tinta unui fake news care vizeaza slujba de Paste. Stirea falsa, care a fost rostogolita pe retelele de socializare din Romania, se referea la devansarea Slujbei de Paste sau chiar reprogramarea acesteia. Pentru credibilitatea, sursa era o televiziune de stiri. DEMISIE…

- Monica Tatoiu are o viața frumoasa și sta mai mereu plecata prin vacanțe. Este normal, mai ales pentru cat a muncit de-a lungul anilor. Femeia de afaceri a menționat intr-un interviu ca nu a acceptat sa munceasca la negru, ca salariul ei a pornit de la 600 de dolari și a ajuns chiar și la […] The post…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgența, a explicat, marți, la B1 TV, ca niciodata campania de vaccinare anti-COVID-19 nu a presupus vaccinarea tuturor doritorilor in prima zi, pentru ca „este clar ca acest lucru este imposibil”, insa s-a aratat de parere ca este…