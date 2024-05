Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la varsta de 74 de ani, Mugur Isarescu a ieșit la pensie, dar a ramas și in funcția de președinte al BNR, pe care o ocupa de mai bine de 30 de ani. Astfel, el are doua surse de venit, la care se mai adauga și banii pe care ii primește ca membru al Academiei Romane. Astfel, unul dintre cei mai…

- Cum se calculeaza pensia anticipata? Exista mai multe elmenete importante in formula de calcul pentru fiecare tip de pensie. Pentru cineva care nu lucreaza in domeniu si nu are cunostinte legate de cum se calculeaza pensia, acesta intrebare, cum se calculeaza pensia, poate ridica probleme si poate trimite…

- Crin Antonescu va ieși la pensie in aceasta toamna, suma pe care o va incasa fostul șef al PNL fiind uriașa deși, in ultimii opt ani, nu a avut un venit constant. Crin Antonescu se poate pensiona De aproape 10 ani, fostul parlamentar Crin Antonescu s-a dedicat altor preocupari, așa ca nu a mai avut…

- Un europarlamentar primește lunar un venit considerabil, format din mai multe componente: salariu de baza, indemnizație, diurna și alte sume decontate de catre instituția europeana. In total, venitul unui europarlamentar poate ajunge la aproximativ 18.000 de euro pe luna.Daca luam in considerare faptul…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat in cadrul unei emisiuni TV daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR.”Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspus Marcel Ciolacu. Premierul a mai fost intrebat daca…

- Andres Iniesta (39 de ani) se confrunta cu probleme dinspre Japonia, țara in care a evoluat timp de 5 ani la Vissel Kobe. Autoritațile fiscale japoneze ii solicita legendei Barcelonei sa plateasca 580 de milioane de yeni (aproximativ 3,5 milioane de euro sau 3,7 milioane de dolari). Iniesta este acuzat…

- Ioana Tufaru se plange ca pensia pe care o primește lunar de la stat abia ii ajunge sa plateasca chiria la apartamentul din cartierul Militar din București, acolo unde s-a mutat dupa ce a fost evacuata din garsoniera de la Gigi Becali. In varsta de 47 de ani, Ioana Tufaru, fiica regretatei artiste Anda…

- Pentru ca statul cheltuie peste ce aduna in vistierie, Romania are o problema uriașa cu deficitul bugetar, spune guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Romanii nu vor nici taxe mai mari și nici ca statul sa-și reduca drastic cheltuielile. Problema deficitului este și motivul pentru care BNR…